Губернатор Новосибирской области ушел на самоизоляцию

Новосибирск, 8 февраля. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ушел на самоизоляцию из-за повышенной температуры.

По словам руководителя департамента информационной политики региона Сергея Нешумова, глава региона находится дома, причина недомогания пока не установлена.

«У губернатора поднялась температура, и он находится дома на самоизоляции. Диагноз пока не поставлен», — сообщил Нешумов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отменила обязательную самоизоляцию после контактирования с людьми, у которых был выявлен COVID-19. Постановление опубликовано 6 февраля.