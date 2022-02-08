Губернатор Новосибирской области ушел на самоизоляцию

Новосибирск, 8 февраля. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ушел на самоизоляцию из-за повышенной температуры.
По словам руководителя департамента информационной политики региона Сергея Нешумова, глава региона находится дома, причина недомогания пока не установлена.
«У губернатора поднялась температура, и он находится дома на самоизоляции. Диагноз пока не поставлен», — сообщил Нешумов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отменила обязательную самоизоляцию после контактирования с людьми, у которых был выявлен COVID-19. Постановление опубликовано 6 февраля.