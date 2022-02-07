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Жителя Новосибирска осудили на шесть лет колонии за пьяное ДТП с погибшим
Происшествия
Жителя Новосибирска осудили на шесть лет колонии за пьяное ДТП с погибшим
pixabay.com  / 

Новосибирск, 7 февраля. Калининский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего Романа Палецкого, виновного в гибели человека в ДТП в результате пьяной езды.

Резонансная авария с двумя пострадавшими и одним погибшим произошла в августе прошлого года во дворе жилого дома на улице Новоуральской в Калининском районе. Нетрезвый водитель «Хонда Аккорд» на полном ходу въехал в припаркованный автомобиль, а потом протаранил подъезд дома. В результате аварии серьезно пострадали двое его пассажиров: женщине 1985 года рождения причинен тяжкий вред здоровью, мужчина 1983 года рождения — скончался.

Позже выяснилось, что водитель «Хонды» просто вез своих знакомых домой после окончания совместного торжества, но из-за принятого алкоголя утратил контроль над автомобилем и спровоцировал трагическое происшествие.

«Суд приговорил Палецкого к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении (с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года). А также удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны и взыскал с осужденного 2,5 млн рублей компенсации морального вреда», — сообщили в областной прокуратуре.

В ведомстве отметили, что Палецкий признал вину в полном объеме, раскаивается в содеянном и принес извинения родственникам погибшего.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее новосибирская полиция наказала водителя ГАЗ-3110 «Волга» за нарушение правил перевозки людей, не пристегнутый ремень и отсутствие ОСАГО после видеоролика с голым мужчиной на капоте автомобиля.

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