Житель новосибирского поселка умер при пожаре дома из-за обогревателя

Новосибирск, 7 февраля. 57-летний мужчина погиб при пожаре дома из-за неисправного электрообогревателя в Карасукском районе.

Возгорание произошло ночью в воскресенье в поселке Озерно-Титово. В огне оказался частный дом на улице Заречная. Пожарные тушили пламя в течение 14 минут, за это время в здании обрушилась кровля. Позже во время разбора завалов спасатели обнаружили тело хозяина дома.

«Очаг пожара располагался в спальной комнате. Из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателя и произошло возгорание», – сообщили ФАН в пресс-службе Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Всего за прошедшую неделю, с 31 января по 6 февраля, в регионе пожары унесли жизни семи человек. Чаще всего жертвы стихии сами становились виновниками происшествий, игнорируя простые правила безопасности.

Ранее из-за небрежного обращение с огнем в жилом доме в Центральном районе Новосибирска при пожаре погиб мужчина 1960 года рождения.