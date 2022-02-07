Краевед предложил выбрать быка в качестве символа новогодней столицы Новосибирска

Новосибирск, 7 февраля. Новосибирский краевед Константин Голодяев рассказал в интервью ФАН, какие местные обитатели животного мира могли бы претендовать на звание символа новогодней столицы Новосибирска с исторической точки зрения.

«Если не вдаваться в дела минувшие, когда на месте нашего города располагался огромный Приобский бор, и зверья здесь хватало, в первую очередь, — зайцев, бобров, то в обозримом времени можно выделить быка, который заводил в воду стадо на Кривощековской скотной переправе через Обь, или белку-телеутку, символ нашего Академгородка, но она не абориген — привезена с Алтая. Ястреб, сова-неясыть — тоже наше все. Рыбакам понравится вариант с родными нашими стерлядью и щукой, а может быть и судаком, но он тоже завезен специально для зарыбления водохранилища», — прокомментировал ФАН краевед, автор книг и экскурсовод Константин Голодяев.

Накануне мэрия Новосибирска досрочно остановила голосование за животное из новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило, которое должно было стать новогодним символом города. Вице-мэр Анна Терешкова объяснила решение просьбой сотрудников зверинца, которые оказались разочарованы политической подоплекой, воцарившейся вокруг инициативы. Лидирующие позиции в рейтинге занимал орангутан Бату, которого обычные пользователи социальных сетей, блогеры и политики стали использовать в качестве мема, высмеивающего действующую власть и неудовлетворительное состояния города в целом.