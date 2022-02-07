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Водителя и пассажира «Волги» оштрафовали в Новосибирске за обнаженную езду на капоте
Происшествия
Водителя и пассажира «Волги» оштрафовали в Новосибирске за обнаженную езду на капоте
wikipedia.org  /  я - я / CC0 1.0

Новосибирск, 7 февраля. После публикации видеоролика с ездой обнаженного мужчины на капоте ГАЗ-3110 «Волга» в центре города новосибирская полиция наказала водителя автомобиля за нарушение правил перевозки людей, не пристегнутый ремень и отсутствие ОСАГО.

Приметный автомобиль с голым мужчиной на капоте разъезжал по улицам Кропоткина и Ипподромской днем 5 февраля. Госавтоинспекция провела административное расследование и оштрафовала «дорожных хулиганов» на три тысячи рублей: водителю опасная выходка стоила 2 500 рублей, экстремальному пассажиру — всего 500 рублей.

«По факту публикации сотрудниками Госавтоинспекции было проведено административное расследование, по результату которого водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем «Волга», допустил ряд нарушений ПДД и был привлечен к административной ответственности по ст. 12.6 (Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов), ч.1 ст. 12.37 (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), ч.2 ст.12.23 КоАП РФ (Перевозка людей вне кабины автомобиля). Кроме того,  по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ (Нарушение пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения) привлечен к ответственности пассажир данного транспортного средства», — рассказали ФАН в ГИБДД по городу Новосибирску.

Ранее пассажирка такси пострадала в ДТП в Октябрьском районе, в автомобиль на большой скорости въехал Mitsubishi под управлением нетрезвого водителя.

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