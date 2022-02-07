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Бездомного судят в Новосибирске за изнасилование молодой девушки
Происшествия
Бездомного судят в Новосибирске за изнасилование молодой девушки
Невские Новости  / 

Новосибирск, 7 февраля. 33-летнего мужчину без определенного места жительства обвиняют в изнасиловании местной жительницы.

Расследование уголовного дела велось с осени 2021 года.

13 октября жертвой уличного преступника стала 21-летняя девушка, оказавшаяся наедине с насильником в безлюдном месте на улице Петухова в Кировском районе. Мужчина преследовал ее, пока не убедился в отсутствии свидетелей, а затем напал.

Установить личность насильника помогли особые приметы и выпавший на месте преступления мобильный телефон. Им оказался неоднократно судимый бездомный из Ленинского района.

«Девушка заметила на лице фигуранта шрам. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили его телефон. Личность подозреваемого и его местонахождение были установлены сотрудниками отдела полиции №8 «Кировский» УМВД России по г. Новосибирску в кратчайшие сроки. 15 октября 33-летний мужчина без определенного места жительства был задержан оперативниками на улице в Ленинском районе и передан следователю СУ СК России по Новосибирской области», — рассказали ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Бездомного судят в Новосибирске за изнасилование молодой девушки
СУ СКР по Новосибирской области
Свою вину в произошедшем бездомный не признает. По предъявленному обвинению ему грозит лишение свободы на срок от четырех до десяти лет.

Ранее новосибирская полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на 43-летнюю женщину в лесополосе Советского района. Задержанным оказался 35-летний ранее судимый житель Центрального района. Мужчина уже отбывал наказание за грабеж и изнасилование.

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