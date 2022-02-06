Новосибирский зоопарк попросил отменить выборы новогоднего талисмана города

Новосибирск, 6 февраля. Мэрия Новосибирска досрочно остановила голосование за животное, которое должно было стать новогодним символом города.

Вице-мэр Анна Терешкова рассказала, что месяц назад Новосибирский зоопарк обратился с просьбой помочь выбрать претендентов на звание талисмана Новогодней столицы России. Однако теперь руководство учреждения попросило досрочно завершить опрос жителей. По ее словам, это связано с использованием зверинца в политических целях, передает издание «НГС.НОВОСТИ».

«Новосибирский зоопарк не заинтересован в таком внимании к нашим питомцам, нам не по душе создание оскорбительных мемов, поэтому мы просим остановить опрос и не учитывать его результаты», — сообщается в официальном заявлении учреждения.

Отмечается, что голосование за претендентов на символ и талисман новогодней столицы стартовало с 13 января. Лидирующие позиции занимал орангутан Бату.