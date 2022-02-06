Агроном Шубина призвала использовать грунт с огорода для рассады

Новосибирск, 6 февраля. Новосибирский агроном Людмила Шубина дала рекомендации, как подготовить землю для рассады. Лучше всего не покупать грунт в магазине, а создать самостоятельно.

Кандидат сельскохозяйственных наук отметила, что для первоначальной посадки растений отлично подойдет земля с огорода или подлеска. Идеальный грунт берется на чистом участке вместе с дерном — многолетними травами. Такая почва будет наиболее плодородной, считает Шубина.

«Желательно, чтобы на этой полянке росли и бобовые культуры. Лучшее место для взятия земли — смесь злаковых и бобовых», — подчеркнула она в беседе с «Аргументами и фактами».

Федеральное агентство новостей / Андрей Зубарев

Грунт нужно смешать с перегноем и добавить в него немного рыхлого торфа. Осенью такую смесь можно хранить на балконе, а в зимние месяцы — принести в дом. При этом заморозка земли позволяет «взбодрить почву», сделать ее питательные вещества наиболее доступными для рассады.

Напомним, вытягивание рассады томатов, как правило, чаще всего случается из-за ошибок в уходе, неподходящих условий или очень раннего проращивания. Как пишут опытные садоводы, всего несколько несложных приемов помогут спасти рассаду и добиться хорошего урожая.