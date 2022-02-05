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Новосибирцы на снегоходах спасли обездвиженного мужчину в лесу

Общество
Новосибирцы на снегоходах спасли обездвиженного мужчину в лесу
pixabay.com  /  pixabay.com

Новосибирск, 5 февраля. Юноши на снегоходах спасли мужчину, который не мог разговаривать и двигаться. Он лежал в снегу и мог замерзнуть насмерть.

Инцидент произошел недалеко от золоотвала ТЭЦ-5. Там два молодых человека катались на снегоходах и увидели в снегу мужчину, который не мог разговаривать и двигаться, но был в сознании.

Юноши вызвали спасателей, которые не могли добраться до леса из-за глубокого снега. Тогда новосибирцы зафиксировали пострадавшего на спасательной лодке и оперативно доставили до машины скорой помощи. Они проделали путь в два километра.

Сотрудники МАСС поблагодарили молодых людей за неравнодушие и помощь. О состоянии пострадавшего не сообщается. Ему оказывают помощь в больнице.

Пес провалился под лед в парке Урицкого и едва не утонул в Казани. К нему на помощь бросились молодые люди, они спасли животное.

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