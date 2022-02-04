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Медведица Шилка может выиграть в борьбе за «должность» талисмана Новосибирска

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 19:31
Общество
Медведица Шилка может выиграть в борьбе за «должность» талисмана Новосибирска
roev.ru  /  Парк флоры и фауны «Роев ручей»

Новосибирск, 4 февраля. Голосование на звание талисмана «Новогодней столицы России» Новосибирска подходит к завершению. Лидирующую позицию заняла медведица Шилка.

Власти Новосибирска предложили сибирякам на выбор пять животных, одно из которых может стать талисманом города. Среди претендентов орангутан Бату, манул Айшу, снежный барс Саян, амурский тигр Макс и белая медведица Шилка. Добрая затея обернулась настоящим курьезом и в голосование вмешалась местная власть. Мэрия Новосибирска рекомендовала сделать все возможное, чтобы орангутан не проиграл медведице.

Сегодня лидером состязания признана Шилка, но голосование еще не закончилось. Белая медведица давно не живет в Новосибирске, ее перевезли в Японию. Орангутан Бату занимает уверенное второе место, а на третьей позиции манул Айша.

Живущих на Ямале двух белых медвежат, которые привыкли выходить к людям, перевезли на полуостров Явай. Зоозащитники вновь спасли животных.

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