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Чемодан без ручки: власти Новосибирска выставят на торги долю «скандального» автовокзала

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 19:06
Общество
Чемодан без ручки: власти Новосибирска выставят на торги долю «скандального» автовокзала
 /  Анастасия Балачий

Власти Новосибирска готовят к продаже свою долю в недостроенном здании автовокзала в начале Красного проспекта. Объект имеет запутанную историю с инвесторами: множество разных физических и юридических лиц владеют мелкими долями, и не строится с 2012 года.

ФАН узнал о цене последней крупной сделки с недвижимостью в этом сооружении и выяснил, кто входит в первый круг потенциальных покупателей муниципальной доли.

План приватизации на 247 млн рублей

Недостроенное муниципальное здание на Красном проспекте, 4 не дает покоя местным властям, бизнесу и простым горожанам больше 19 лет. Его ключевые проблемы — дыра в списке инвесторов и неудачное архитектурное решение, которое с течением времени делает его будущее еще печальнее.

После нескольких попыток достроить объект и найти ему подходящее предназначение мэрия Новосибирска в этом впервые признала его нежизнеспособность и включила в план приватизации муниципального имущества на 2022 год. Однако ни условия сделки, ни рыночная стоимость, ни точные характеристики продаваемого имущества до сих пор не определены.

«Проведение рыночной оценки имущества и утверждение условий его приватизации запланировано на 2022 год», — сообщили ФАН в мэрии Новосибирска.

Специалисты отметили — в совершении этой сделки преимущественным правом обладают остальные участники долевой собственности. Они смогут приобрести муниципальную долю по цене, за которую она продается, в течение первого месяца с момента начала продажи.

«Если остальные участники долевой собственности не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца со дня извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу», — гражданский порядок приватизации автовокзала прокомментировали ФАН в департаменте земельных и имущественных отношений города.

Всего в результате продажи недвижимого имущества и долей в нем в 2022 году мэрия Новосибирска планирует пополнить бюджет города на 247 млн рублей, но в данном случае речь идет о приватизации права на 130 объектов общей площадью 40 778,1 кв. м.

Чемодан без ручки: власти Новосибирска выставят на торги долю скандального автовокзала
Анастасия Балачий

Грандиозная реконструкция, или Как было на самом деле

Недостроенное треугольное здание разной этажности, с тоннелем и собственной автостоянкой, расположено в историческом центре Новосибирска в окружении знаменитых памятников архитектуры города царских времен. Мимо него проходит главный туристический пешеходный маршрут, близко расположены станция метро, популярный парк «Михайловская набережная». Именно в этой местности берега Оби соединяются автомобильным мостом и железнодорожным, а также метромостом, ведется строительство первой платной автомагистрали. Такое месторасположение объекта площадью 2 099,4 кв. м делает его по-настоящему лакомым кусочком. Единственный жирный минус, как мы писали выше, — само здание, за которым тянется целый шлейф неизвестных инвесторов.

На самом деле скандальному строению больше полувека, его построили в далеком 1957 году. Но в начале нулевых городские власти решили осуществить грандиозную реконструкцию, превратив маленький автовокзал в крупный автотуристический комплекс общей площадью больше 7 тысяч кв. м.

Инвестиционный контракт на реализацию идеи был заключен между собственником автовокзала — муниципальным казенным предприятием города Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие №4» (далее МКП «ПАТП № 4») — и ЗАО «ОЛДВИ» в ноябре 2003 года. По условиям соглашения, «ОЛДВИ» следовало выполнить проектирование и строительство надстройки третьего и четвертого этажей существующего здания общей площадь 3 667 кв. м, возведение двух трехэтажных пристроек общей площадью 3 581 кв. м и двух крытых посадочных платформ на 40 парковочных автобусных мест, а также инженерные коммуникации и благоустройство территории.

В июле 2004 года стороны договорились, что ЗАО «ОЛДВИ» может совершать все действия по проекту от своего имени. Компания не вкладывала в стройку собственные средства — лишь организовывала финансирование работ через инвестиционные соглашения с третьими лицами, получая от них взносы.

Физически строительством объекта занималась подрядная организация ООО «Новострой» за счет привлеченных денежных средств инвесторов. С ноября 2003 года по февраль 2012-го на реконструкцию было потрачено 322,4 млн рублей.

Завершить грандиозную стройку помешало дело о банкротстве ЗАО «ОЛДВИ». В мае 2013 года ПАТП-4 в суде расторгло инвестиционный договор из-за несостоятельности девелопера.

Чемодан без ручки: власти Новосибирска выставят на торги долю скандального автовокзала
Анастасия Балачий

Согласно материалам суда, в результате всех этих страданий с инвестиционным проектом в собственность муниципального образования в здании автовокзала после ввода объекта в эксплуатацию вошли: подвал площадью 783, 7 кв. м, цокольный этаж площадью 928,2 кв. м, первый этаж площадью 247,4 кв. м, обособленные помещения на втором этаже площадью не менее 1132,2 кв. м, а также две крытые посадочные платформы на 40 парковочных автобусных мест, расположенных на прилегающем земельном участке.

Чемодан без ручки: власти Новосибирска выставят на торги долю скандального автовокзала
Анастасия Балачий

Объект может иметь до 70 мелких совладельцев.

На сегодняшний день доля мэрии в недостроенном автотуристическом комплексе составляет порядка 27% в размере 285 311/1 059 450, по данным городского департамента земельных и имущественных отношений, предоставленных по запросу ФАН.

Вторым по величине собственником является торговая компания ООО «Сибунитрейд», выкупившая в июне 2021 года права требования разорившегося ЗАО «Сибпромснаба» к МКП ПАТП-4 по договорам об инвестиционной деятельности на помещения общей площадью почти 2,7 тысяч кв. м и 60 стояночных мест для легковых автомобилей. Начальная цена имущества оценивалась в 100 млн рублей. В результате торгов начальная стоимость лота составила 4,5 млн. ООО «Сибунитрейд» оказался единственным участником публичного предложения и совершил сделку всего за 2,7 млн рублей.

По данным федеральной налоговой службы, общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано в ноябре 2019 года в Новосибирске, офис компании расположен в соседнем с автовокзалом административном здании на ул. Кривощековской, 1. Директор и единственный учредитель Егор Двойнов, уставной капитал — 10 тысяч рублей. В основном фирма специализируется на оптовой торговле, но также зарегистрирована по 37 дополнительным видам деятельности, в числе которых добыча полезных ископаемых, производство мебели, утилизация отходов, строительство и другие.

Абсолютное число остальных инвесторов до настоящего момента неизвестно. В 2014 году во время суда мэрии с девелопером свои права на объект заявляли 18 физических лиц и ЗАО «Сибпромснаб». За семь с лишним лет многие инвесторы по-разному распорядились своими долями, а у некоторых участков появилось несколько разных владельцев. В итоге по разным подсчетам объект может иметь до 70 мелких совладельцев, которые продолжают судиться между собой.

Бороться с долгостроем не планируют

«Реконструкция объекта осуществлялась застройщиком МКП г. Новосибирск «ПАТП №4» на основании разрешения на строительство от 25.12.2007 года. В соответствии с документом строительство предусматривалось в три этапа. В 2012 году мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 16.03.2012 года второго этапа строительства объекта — пристройка для временного размещения служб автовокзала. Информация о выдаче (продлении) разрешения на строительство объекта и извещения о возобновлении работ в инспекцию не поступало», — рассказал ФАН начальник инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Алексей Нечунаев.

По актуальным данным публичной кадастровой карты, автовокзал является объектом незавершенного строительства с общей площадью застройки 2 099,4 кв. м. Кадастровая стоимость объекта на конец 2016 года составляла всего 679,62 рубля.

Чемодан без ручки: власти Новосибирска выставят на торги долю скандального автовокзала
Анастасия Балачий

Кто в домике живет

В качестве автовокзала здание перестали использовать весной 2020 года, после открытия новой пассажирской станции на Гусинобродском шоссе, куда были перенаправлены междугородние, межрегиональные и международные рейсы.

В настоящее время муниципалитет никак не использует свои площади на Красном проспекте. По крайней мере, так заявили ФАН официальные представители мэрии.

«Объект недвижимости в настоящее время свободен от арендных отношений», — сообщили ФАН в администрации.

Но на самом деле территория и офисы в здании не пустуют. Место занимает автосалон «АвтоРеал»: компания занимается скупкой, продажей автомобилей с пробегом и использует внутреннюю территорию бывшего автовокзала в качестве своей стоянки.

Чемодан без ручки: власти Новосибирска выставят на торги долю скандального автовокзала
Анастасия Балачий

ФАН продолжит следить за ситуацией.

Ранее мэрия Новосибирска утвердила условия концессионного соглашения по строительству 210 «умных» остановок общественного транспорта. Соглашение будет подписано на 15 лет и предполагает обязательный объем инвестиций — не менее 395 млн рублей.

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