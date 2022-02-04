Чемодан без ручки: власти Новосибирска выставят на торги долю «скандального» автовокзала

Власти Новосибирска готовят к продаже свою долю в недостроенном здании автовокзала в начале Красного проспекта. Объект имеет запутанную историю с инвесторами: множество разных физических и юридических лиц владеют мелкими долями, и не строится с 2012 года.

ФАН узнал о цене последней крупной сделки с недвижимостью в этом сооружении и выяснил, кто входит в первый круг потенциальных покупателей муниципальной доли.

План приватизации на 247 млн рублей

Недостроенное муниципальное здание на Красном проспекте, 4 не дает покоя местным властям, бизнесу и простым горожанам больше 19 лет. Его ключевые проблемы — дыра в списке инвесторов и неудачное архитектурное решение, которое с течением времени делает его будущее еще печальнее.

После нескольких попыток достроить объект и найти ему подходящее предназначение мэрия Новосибирска в этом впервые признала его нежизнеспособность и включила в план приватизации муниципального имущества на 2022 год. Однако ни условия сделки, ни рыночная стоимость, ни точные характеристики продаваемого имущества до сих пор не определены.

«Проведение рыночной оценки имущества и утверждение условий его приватизации запланировано на 2022 год», — сообщили ФАН в мэрии Новосибирска.

Специалисты отметили — в совершении этой сделки преимущественным правом обладают остальные участники долевой собственности. Они смогут приобрести муниципальную долю по цене, за которую она продается, в течение первого месяца с момента начала продажи.

«Если остальные участники долевой собственности не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца со дня извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу», — гражданский порядок приватизации автовокзала прокомментировали ФАН в департаменте земельных и имущественных отношений города.

Всего в результате продажи недвижимого имущества и долей в нем в 2022 году мэрия Новосибирска планирует пополнить бюджет города на 247 млн рублей, но в данном случае речь идет о приватизации права на 130 объектов общей площадью 40 778,1 кв. м.

Анастасия Балачий

Грандиозная реконструкция, или Как было на самом деле

Недостроенное треугольное здание разной этажности, с тоннелем и собственной автостоянкой, расположено в историческом центре Новосибирска в окружении знаменитых памятников архитектуры города царских времен. Мимо него проходит главный туристический пешеходный маршрут, близко расположены станция метро, популярный парк «Михайловская набережная». Именно в этой местности берега Оби соединяются автомобильным мостом и железнодорожным, а также метромостом, ведется строительство первой платной автомагистрали. Такое месторасположение объекта площадью 2 099,4 кв. м делает его по-настоящему лакомым кусочком. Единственный жирный минус, как мы писали выше, — само здание, за которым тянется целый шлейф неизвестных инвесторов.

На самом деле скандальному строению больше полувека, его построили в далеком 1957 году. Но в начале нулевых городские власти решили осуществить грандиозную реконструкцию, превратив маленький автовокзал в крупный автотуристический комплекс общей площадью больше 7 тысяч кв. м.

Инвестиционный контракт на реализацию идеи был заключен между собственником автовокзала — муниципальным казенным предприятием города Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие №4» (далее МКП «ПАТП № 4») — и ЗАО «ОЛДВИ» в ноябре 2003 года. По условиям соглашения, «ОЛДВИ» следовало выполнить проектирование и строительство надстройки третьего и четвертого этажей существующего здания общей площадь 3 667 кв. м, возведение двух трехэтажных пристроек общей площадью 3 581 кв. м и двух крытых посадочных платформ на 40 парковочных автобусных мест, а также инженерные коммуникации и благоустройство территории.

В июле 2004 года стороны договорились, что ЗАО «ОЛДВИ» может совершать все действия по проекту от своего имени. Компания не вкладывала в стройку собственные средства — лишь организовывала финансирование работ через инвестиционные соглашения с третьими лицами, получая от них взносы.

Физически строительством объекта занималась подрядная организация ООО «Новострой» за счет привлеченных денежных средств инвесторов. С ноября 2003 года по февраль 2012-го на реконструкцию было потрачено 322,4 млн рублей.

Завершить грандиозную стройку помешало дело о банкротстве ЗАО «ОЛДВИ». В мае 2013 года ПАТП-4 в суде расторгло инвестиционный договор из-за несостоятельности девелопера.

Анастасия Балачий

Согласно материалам суда, в результате всех этих страданий с инвестиционным проектом в собственность муниципального образования в здании автовокзала после ввода объекта в эксплуатацию вошли: подвал площадью 783, 7 кв. м, цокольный этаж площадью 928,2 кв. м, первый этаж площадью 247,4 кв. м, обособленные помещения на втором этаже площадью не менее 1132,2 кв. м, а также две крытые посадочные платформы на 40 парковочных автобусных мест, расположенных на прилегающем земельном участке.

Анастасия Балачий

Объект может иметь до 70 мелких совладельцев.

На сегодняшний день доля мэрии в недостроенном автотуристическом комплексе составляет порядка 27% в размере 285 311/1 059 450, по данным городского департамента земельных и имущественных отношений, предоставленных по запросу ФАН.

Вторым по величине собственником является торговая компания ООО «Сибунитрейд», выкупившая в июне 2021 года права требования разорившегося ЗАО «Сибпромснаба» к МКП ПАТП-4 по договорам об инвестиционной деятельности на помещения общей площадью почти 2,7 тысяч кв. м и 60 стояночных мест для легковых автомобилей. Начальная цена имущества оценивалась в 100 млн рублей. В результате торгов начальная стоимость лота составила 4,5 млн. ООО «Сибунитрейд» оказался единственным участником публичного предложения и совершил сделку всего за 2,7 млн рублей.

По данным федеральной налоговой службы, общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано в ноябре 2019 года в Новосибирске, офис компании расположен в соседнем с автовокзалом административном здании на ул. Кривощековской, 1. Директор и единственный учредитель Егор Двойнов, уставной капитал — 10 тысяч рублей. В основном фирма специализируется на оптовой торговле, но также зарегистрирована по 37 дополнительным видам деятельности, в числе которых добыча полезных ископаемых, производство мебели, утилизация отходов, строительство и другие.

Абсолютное число остальных инвесторов до настоящего момента неизвестно. В 2014 году во время суда мэрии с девелопером свои права на объект заявляли 18 физических лиц и ЗАО «Сибпромснаб». За семь с лишним лет многие инвесторы по-разному распорядились своими долями, а у некоторых участков появилось несколько разных владельцев. В итоге по разным подсчетам объект может иметь до 70 мелких совладельцев, которые продолжают судиться между собой.

Бороться с долгостроем не планируют

«Реконструкция объекта осуществлялась застройщиком МКП г. Новосибирск «ПАТП №4» на основании разрешения на строительство от 25.12.2007 года. В соответствии с документом строительство предусматривалось в три этапа. В 2012 году мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 16.03.2012 года второго этапа строительства объекта — пристройка для временного размещения служб автовокзала. Информация о выдаче (продлении) разрешения на строительство объекта и извещения о возобновлении работ в инспекцию не поступало», — рассказал ФАН начальник инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Алексей Нечунаев.

По актуальным данным публичной кадастровой карты, автовокзал является объектом незавершенного строительства с общей площадью застройки 2 099,4 кв. м. Кадастровая стоимость объекта на конец 2016 года составляла всего 679,62 рубля.

Анастасия Балачий

Кто в домике живет

В качестве автовокзала здание перестали использовать весной 2020 года, после открытия новой пассажирской станции на Гусинобродском шоссе, куда были перенаправлены междугородние, межрегиональные и международные рейсы.

В настоящее время муниципалитет никак не использует свои площади на Красном проспекте. По крайней мере, так заявили ФАН официальные представители мэрии.

«Объект недвижимости в настоящее время свободен от арендных отношений», — сообщили ФАН в администрации.

Но на самом деле территория и офисы в здании не пустуют. Место занимает автосалон «АвтоРеал»: компания занимается скупкой, продажей автомобилей с пробегом и использует внутреннюю территорию бывшего автовокзала в качестве своей стоянки.

Анастасия Балачий

ФАН продолжит следить за ситуацией.

Ранее мэрия Новосибирска утвердила условия концессионного соглашения по строительству 210 «умных» остановок общественного транспорта. Соглашение будет подписано на 15 лет и предполагает обязательный объем инвестиций — не менее 395 млн рублей.