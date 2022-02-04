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Пожилой новосибирец поскользнулся на пешеходном переходе и попал под колеса поезда

Происшествия
Пожилой новосибирец поскользнулся на пешеходном переходе и попал под колеса поезда
pexels.com  /  pixabay

Новосибирск, 4 февраля. 60-летний мужчина попал под колеса электропоезда на станции Инская в Новосибирске.

Несчастный случай произошел накануне вечером у остановочной платформы «Камышенская». Как предварительно установили транспортные полицейские, пожилой мужчина переходил железнодорожные пути по деревянному пешеходному настилу, но поскользнулся и упал перед идущим составом электропоезда.

«Машинист применил экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавший доставлен в одну из больниц города Новосибирска с различными травмами», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

Ранее 71-летний местный житель погиб на станции Татарская, пытаясь перебежать железнодорожные пути перед идущим составом грузового поезда.

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новосибирск железная дорога поезд несчастный случай
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