Волонтеры спасли щенка с выколотыми глазами в Новосибирске

Новосибирск, 4 февраля. Беспомощного щенка, у которого были проткнуты оба глаза, нашли в пригороде Новосибирска. Об инциденте рассказал благотворительный фонд «Помощь бездомным животным».

Житель села Сокур услышал писк собаки, который доносился из гаражей. Мужчина сразу же позвонил волонтерам, которые достали из-под гаража замученного щенка. Выяснилось, что неизвестный живодер выколол у него глаза.

Новосибирские ветеринары смогли спасти один глаз, а вот второй пришлось удалить. Историей спасения волонтеры поделились в социальных сетях. За неделю им удалось собрать на лечение животного свыше 100 тысяч рублей.

Жители Ноябрьска ранее увидели на улице щенка, который примерз ко льду. Неравнодушные прохожие спасли попавшего в беду малыша и теперь ищут для него хозяина.