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Пассажирка такси пострадала в ДТП с пьяным водителем в Новосибирске

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 09:13
Происшествия
Пассажирка такси пострадала в ДТП с пьяным водителем в Новосибирске
vk.com  /  Инцидент Новосибирск

Новосибирск, 4 февраля. Нетрезвый лихач без прав на Mitsubishi протаранил встречный автомобиль такси в Октябрьском районе.

В дорожной аварии серьезно пострадала пассажирка такси. Женщина находилась на заднем сидении автомобиля и получила многочисленные травмы головы и тела, со стороны водителя сработали подушки безопасности, он не пострадал.

Виновником происшествия оказался мужчина 1978 года, который был за рулем в состоянии алкогольного опьянения и управлял автомобилем, не имея водительских прав. В момент ДТП вместе с ним в салоне находился его товарищ также в состоянии алкогольного опьянения.

«По данному факту проводится административное расследование. На водителя Mitsubishi  составлен административный материал по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ — управление транспортным средством без водительского удостоверения и в состоянии алкогольного опьянения. От управления транспортным средством он отстранен, автомобиль помещен на спецстоянку»,- сообщили ФАН в Госавтоинспекции города.

Ранее смертельная дорожная авария с двумя погибшими и одним пострадавшим произошла на загородной трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе. Погиб молодой водитель и пассажирка Renault Logan в результате столкновения с грузовиком на встречной полосе.

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