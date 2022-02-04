Власти Новосибирской области выделят 15 млн рублей на лечение коронавируса на дому

Новосибирск, 4 февраля. На лекарства для лечения коронавируса на дому из резервного фонда Новосибирской области направят 15 млн рублей.

Решение принято на фоне резкого скачка заболеваемости в регионе COVID-19. Средства поступят из резервного фонда региона в ГКУ «Новосибирскоблфарм» и будут израсходованы на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

В настоящее время новосибирские клиники на обслуживание вызовов на дому сформировали 330 ковидных бригад, дополнительно к оказанию помощи привлечено более 2000 медиков. Также увеличены мощности детских коронавирусных стационаров.

«За последние сутки мы увеличили до 300 коек нашу детскую больницу №3 для госпитализации детей. Для оказания помощи на стационарных условиях кроме третьей детской больницы задействованы шестая детская больница и развернут коечный фонд в первой детской больнице», — отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов рассказал, что пятая волна пандемии, вызванная «омикроном», продержится в Новосибирске еще две недели. Впоследствии ученые ожидают появления следующей эволюции коронавируса.