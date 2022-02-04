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Вирусолог Нетесов: заболевшие «омикроном» могут распространять вирус до года
Общество
Вирусолог Нетесов: заболевшие «омикроном» могут распространять вирус до года
pixabay.com  / 

Новосибирск, 4 февраля. У людей с ВИЧ-инфекцией омикрон-штамм коронавируса способен существовать до года. Чтобы полностью убедиться, заразен человек после болезни или нет, следует провести ПЦР-тестирование. Об этом сообщил член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

«Случаи бывают разные. И они имеют разные особенности. Сейчас стало ясно, почему омикрон появился в Южной Африке, потому что там много людей ВИЧ-инфицированы. И в этом случае он может существовать в человеке несколько месяцев и даже год, — рассказал вирусолог  в эфире НГС.

По словам ученого, «омикрон» — не последняя мутация вируса, он способен эволюционировать дальше. Что касается пятой волны заболеваний в Новосибирске, по оценке Нетесова, она продержится еще две недели.

Ранее биолог рассказал, что носители омикрон-штамма коронавируса способны заразить больше людей, чем больные «Дельтой», примерно, в шесть раз.

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новосибирск нетесов омикрон пятая волна
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