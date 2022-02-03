Концессионер построит в Новосибирске сотни «умных» остановок общественного транспорта

Новосибирск, 3 февраля. Мэрия Новосибирска утвердила условия концессионного соглашения по строительству современных остановок общественного транспорта.

Соответствующее постановление подписал мэр Анатолий Локоть. Документ предусматривает установку 210 остановок общественного транспорта с реконструкцией помещения для размещения единого пункта управления остановочными модулями.

«Обязательный объем инвестиций — не менее 395 млн рублей. Срок действия концессионного соглашения — 15 лет», — сообщили в мэрии города.

Новые пункты ожидания транспорта будут выполнены в виде модульных конструкций с бесплатным доступом в интернет, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными табло с навигацией и тревожными кнопками вызова экстренных служб «112». Семьдесят остановок выполнят с устройством павильонов дорожного сервиса.

Конкурсная документация и состав комиссии будут утверждены департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска до 10 февраля.

Ранее власти Новосибирска отложили на неопределенный срок капитальный ремонт Октябрьского моста из-за нехватки денег. На комплексные работы по улучшению состояния сооружения требуется свыше 1 млрд рублей.