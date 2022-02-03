В новосибирском Минздраве рассказали о вреде лечения COVID-19 по советам блогеров

Новосибирск, 3 февраля. Специалисты министерства здравоохранения Новосибирской области предупредили жителей региона об опасности самолечения коронавируса по советам блогеров.

Народные советы бесполезны при лечении COVID-19 и провоцируют ненужный рост цен на отдельные виды продуктов и дефицит антибиотиков, считают эксперты. Лечение должен назначать только врач с учетом клинических рекомендаций, самостоятельный прием лекарств может привести к серьезными негативным последствиям для здоровья больного.

«С самого начала эпидемии люди щедро делятся друг с другом разнообразными «протоколами лечения» коронавируса, в которые входят как безобидные витамины и бесполезные народные средства, так и лекарственные препараты с серьезными побочными эффектами, которые можно принимать только под строгим контролем медиков. Из-за таких «схем лечения» в первую волну в 10 раз подорожал имбирь, а во вторую – «про запас» все скупали антибиотики, которые бесполезны для лечения вирусной инфекции», — прокомментировали ситуацию в Минздраве области.

По данным ведомства, вирус постоянно мутирует и медики меняют технологию лечения. За два года пандемии в России вышла уже 14 версия рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

«Назначить адекватную терапию коронавируса с учетом состояния здоровья пациента и актуальных рекомендаций может только врач, а не сосед или популярный блогер», — добавили в Минздраве.

Ранее эксперт ФАН рассказал топ причин, по которым россияне не обращаются к врачу и прибегают к самолечению. Одним из ключевых факторов таких решений является страх узнать о тяжелом диагнозе.