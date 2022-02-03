Два человека погибли в ДТП на трассе под Новосибирском

Новосибирск, 3 февраля. Смертельная дорожная авария с двумя погибшими и одним пострадавшим произошла утром на загородной трассе Р-255 «Сибирь» в Болотнинском районе.

Трагическое происшествие случилось на 108 километре автодороги около 6:00 по местному времени. Автомобиль Renault Logan под управлением мужчины 1991 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Газель», а затем загорелся. Внутри легкового автомобиля помимо водителя находилась женщина-пассажир. Оба получили несовместимые с жизнью травмы. Водитель грузовика 1989 года рождения госпитализирован с с увечьями различной степени тяжести.

«На месте аварии работают спасатели и сотрудники полиции, сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение. Обстоятельства произошедшего, а также возраст и личность погибшей пассажирки устанавливаются», — сообщили ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее 25-летний водитель Toyota Mark II погиб при боковом столкновении с Mercedes-Benz в Кировском районе. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу.