Водитель Toyota Mark II погиб в ДТП в Новосибирске

Новосибирск, 3 февраля. 25-летний водитель Toyota Mark II погиб при боковом столкновении с Mercedes-Benz в Кировском районе.

Смертельная дорожная авария произошла в 6:40 по местному времени на улице Петухова. По предварительной версии, молодой человек не справился с управлением автомобиля и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Mercedes-Benz.

«В результате ДТП водитель автомобиля Toyota получил травмы, не совместимые с жизнью. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия», — рассказали ФАН в Госавтоинспекции города.

За рулем внедорожника находился водитель 1973 года рождения, он не пострадал.

Госавтоинспекция города Новосибирска