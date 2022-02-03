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Водитель Toyota Mark II погиб в ДТП в Новосибирске
Происшествия
Водитель Toyota Mark II погиб в ДТП в Новосибирске
 /  Госавтоинспекция города Новосибирска

Новосибирск, 3 февраля. 25-летний водитель Toyota Mark II погиб при боковом столкновении с Mercedes-Benz в Кировском районе.

Смертельная дорожная авария произошла в 6:40 по местному времени на улице Петухова. По предварительной версии, молодой человек не справился с управлением автомобиля и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Mercedes-Benz.

«В результате ДТП водитель автомобиля Toyota получил травмы, не совместимые с жизнью. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия», — рассказали ФАН в Госавтоинспекции города.

За рулем внедорожника находился водитель 1973 года рождения, он не пострадал.

Молодой водитель Toyota Mark II погиб в утреннем ДТП в Новосибирске
Госавтоинспекция города Новосибирска
Ранее 82-летнюю жительницу Калининского района сбил водитель легкового автомобиля под брендом популярного сервиса такси и скрылся с места происшествия.

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