Два пенсионера погибли при пожаре в новосибирском поселке Рыбачий

Рыбачий, 2 февраля. Пожар произошел в доме сторожа на территории СНТ «Ермак» Колыванского района в 04:23. Спасатели под завалами нашли тела двух пенсионеров, сообщили в МЧС по Новосибирской области.

Огонь охватил всю постройку на площади 36 квадратных метров. В результате обрушилась крыша дома. Пламя перекинулось на ближайшие строения и веранду. В СНТ «Ермак» прибыли десять человек личного состава МЧС и три единицы техники.

«Для бесперебойной подачи огнетушащих средств прибывшие к месту огнеборцы осуществляли подвоз воды от пожарного гидранта. На локализацию возгорания на общей площади 60 квадратных метров пожарным потребовалось четыре минуты, еще через 17 – специалисты объявили о ликвидации открытого горения», — говорится в сообщении ведомства.

Еще один пожар произошел на днях в пятиэтажном доме в Омске. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В результате случившегося погибли два человека. Возбуждено уголовное дело.