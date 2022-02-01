Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 21:14
21:10
Весь мир
В Эквадоре из-за разлива нефти под угрозой оказались коренные общины Амазонии
21:09
Весь мир
На Ближнем Востоке стартовали крупномасштабные морские учения 60 стран
21:07
Происшествия
Инспекторы ДПС напали на девушку-оперативника за замечание о парковке в Петербурге
21:06
Политика
Санкции против России могут обернуться неожиданными последствиями для Запада
21:05
Армия
Спецназ ЦВО получил партию обновленных снайперских винтовок «Корд-М»
21:02
Общество
Как сегодня выглядит грязелечебница Мойнаки, которую восстановят за 35 млрд рублей
21:02
Шоу-бизнес
Психолог Королева объяснила, почему Волочкову преследуют неудачные романы
21:02
Экономика
Политолог Корнилов: Евросоюз не заставит Германию отказаться от «СП-2» по одной причине
20:59
Армия
Popular Mechanics: ВМФ РФ может первым обнаружить F-35, утонувший в Южно-Китайском море
20:58
Армия
Бойцы Тейковского соединения РВСН отразили атаку «противника» на учениях под Иваново
Все новости

Зевающий манул Зеленогорск из Новосибирска покорил сердца пользователей Сети

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 19:53
Общество
Зевающий манул Зеленогорск из Новосибирска покорил сердца пользователей Сети
wikipedia.org

Новосибирск, 1 февраля. Житель Новосибирска Роман Паулов запечатлел будни манула Зеленогорска в местном зоопарке. Небольшой ролик набрал в Сети 6,1 миллиона просмотров.

Новосибирец снимает манулов на протяжении нескольких лет. Недавно ему удалось запечатлеть животное зевающим. После того как зверь закрыл рот, он осторожно поставил передние лапы на свой длинный хвост. Пользователи Сети решили, что манул сделал это, чтобы не замерзнуть.

Инициатором публикации видео стала супруга Паулова. Женщине очень понравилось поведение животного, и она захотела показать необычный момент другим, передает НГС.

«Сделали видео в конце декабря. Он постоянно так делает, ждать долго не пришлось. Было отснято около 1,5 часа видео. Из этого вырезали десять секунд. Съемками манула занимаюсь несколько лет. Такого количества просмотров не было, но манулы довольно популярны», — рассказал новосибирец.

Медоеды из Новосибирского зоопарка ранее родили потомство. Детеныш уже выходит из клетки и показывается посетителям.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Зевающий манул Зеленогорск из Новосибирска покорил сердца пользователей Сети
новосибирск видео манул хорошие новости россии
Комментировать