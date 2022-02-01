Зевающий манул Зеленогорск из Новосибирска покорил сердца пользователей Сети

Новосибирск, 1 февраля. Житель Новосибирска Роман Паулов запечатлел будни манула Зеленогорска в местном зоопарке. Небольшой ролик набрал в Сети 6,1 миллиона просмотров.

Новосибирец снимает манулов на протяжении нескольких лет. Недавно ему удалось запечатлеть животное зевающим. После того как зверь закрыл рот, он осторожно поставил передние лапы на свой длинный хвост. Пользователи Сети решили, что манул сделал это, чтобы не замерзнуть.

Инициатором публикации видео стала супруга Паулова. Женщине очень понравилось поведение животного, и она захотела показать необычный момент другим, передает НГС.

«Сделали видео в конце декабря. Он постоянно так делает, ждать долго не пришлось. Было отснято около 1,5 часа видео. Из этого вырезали десять секунд. Съемками манула занимаюсь несколько лет. Такого количества просмотров не было, но манулы довольно популярны», — рассказал новосибирец.

Медоеды из Новосибирского зоопарка ранее родили потомство. Детеныш уже выходит из клетки и показывается посетителям.