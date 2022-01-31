Таксист сбил 82-летнюю женщину во дворе жилого дома в Новосибирске и скрылся

Новосибирск, 31 января. Пожилую жительницу Калининского района сбил неустановленный водитель легкового автомобиля под брендом популярного сервиса такси.

Дорожное происшествие с пострадавшей произошло в 17:00 по местному времени во дворе жилого дома на улице Объединения, 31/1. После наезда неустановленного транспорта в больницу доставлена 82-летняя женщина с ушибами.

«Предварительно установлено, что с места происшествия скрылся брендированный автомобиль такси. Полиция ищет очевидцев случившегося. На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — прокомментировали ФАН в Госавтоинспекции города.

В ведомстве уточнили, за оставление места ДТП виновному грозит административное наказание в виде лишения права управления либо административный арест до 15 суток.

Ранее водитель такси с наклейкой «Uber» после столкновения с встречкой наехал на 63-летнего мужчину на пешеходном переходе в Железнодорожном районе. От полученных травм пострадавший пенсионер умер в больнице спустя короткое время.