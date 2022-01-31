Бывшего сотрудника новосибирской полиции будут судить за мошенничество на службе

Новосибирск, 31 января. Бывшего заместителя территориального отдела новосибирской полиции обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, бывший полицейский использовал служебное положение для сокрытия преступлений и освобождения нарушителей от административной ответственности. В числе прочего его подозревают в обмане торговой организации на 11 тысяч рублей и сокрытии факта стрельбы с пострадавшим.

«В 2020 году обвиняемый, являясь сотрудником полиции, дал незаконное разрешение на проведение в помещении кафе в Новосибирской области мероприятия, а также принял меры к сокрытию указанного административного правонарушения. Кроме того, фигурант по делу обратился в адрес одного из предприятий с просьбой о выделении помощи в виде продуктов питания для сотрудников полиции, убывающих в служебную командировку, после чего распорядился ими по своему усмотрению», — рассказали ФАН в Управлении СКР по региону.

Все преступления были раскрыты собственной службой безопасности. Мужчину уволили из органов.

«По результатам проведенной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел в марте 2021 года по отрицательным основаниям», — сообщили ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Вину в совершении преступных действий экс-полицейский признал в полном объеме.

Ранее в суд было передано дело бывшего начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Новосибирской области, 56-летнего Валерия Пешкова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями из-за передачи в личное пользование сыну двух ведомственных автомобилей.