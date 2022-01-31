Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 13:16
13:15
Происшествия
В Калининграде пожар в заброшенной казарме унес жизни трех человек
13:12
Политика
Песков призвал США занять конструктивную позицию по ситуации на Украине
13:11
Политика
«Чем будете людей кормить?»: Соловьев объяснил, чем обернется для Европы уход России
13:10
Политика
Политолог Дудкин объяснил, как давление США на Украину может обернуться против Запада
13:08
Общество
Ревизия аптечки: чем опасны просроченные йод, зеленка и перекись водорода
13:08
Происшествия
СК предъявил жителю Подмосковья обвинение в экстремизме за пропаганду АУЕ
13:08
Общество
Глава Минкультуры отметила заслуги Мережко в развитии отечественного кинематографа
13:07
Общество
«JourФак Манукяна». Невнятный ответ США и НАТО на российские требования
13:07
Олимпийские игры 2022
В олимпийской сборной России по биатлону не выявлено новых случаев COVID-19
13:05
Политика
Дмитрий Песков анонсировал визит Касым-Жомарта Токаева в Россию в феврале
Все новости

Бывшего сотрудника новосибирской полиции будут судить за мошенничество на службе
Происшествия
Бывшего сотрудника новосибирской полиции будут судить за мошенничество на службе
 /  ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Новосибирск, 31 января. Бывшего заместителя территориального отдела новосибирской полиции обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, бывший полицейский использовал служебное положение для сокрытия преступлений и освобождения нарушителей от административной ответственности. В числе прочего его подозревают в обмане торговой организации на 11 тысяч рублей и сокрытии факта стрельбы с пострадавшим.

«В 2020 году обвиняемый, являясь сотрудником полиции, дал незаконное разрешение на проведение в помещении кафе в Новосибирской области мероприятия, а также принял меры к сокрытию указанного административного правонарушения. Кроме того, фигурант по делу обратился в адрес одного из предприятий с просьбой о выделении помощи в виде продуктов питания для сотрудников полиции, убывающих в служебную командировку, после чего распорядился ими по своему усмотрению», — рассказали ФАН в Управлении СКР по региону.

Все преступления были раскрыты собственной службой безопасности. Мужчину уволили из органов.

«По результатам проведенной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел в марте 2021 года по отрицательным основаниям», — сообщили ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Вину в совершении преступных действий экс-полицейский признал в полном объеме.

Ранее в суд было передано дело бывшего начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Новосибирской области, 56-летнего Валерия Пешкова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями из-за передачи в личное пользование сыну двух ведомственных автомобилей.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Бывшего сотрудника новосибирской полиции будут судить за мошенничество на службе
мошенничество полицейский превышение полномочий
Комментировать