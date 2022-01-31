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Привязанный к столбу бойцовый пес насмерть замерз в Новосибирске

  /   Обновлено: 31 января 2022 11:01
Происшествия
Привязанный к столбу бойцовый пес насмерть замерз в Новосибирске
vk.com  /  ЧП Новосибирск / Регина Петроченко

Новосибирск, 31 января. Новосибирские зоозащитники нашли замерзший труп бойцовой собаки, привязанный к бетонной опоре, и организовали собственные поиски виновного.

Окоченелый труп собаки был найден на въезде в садовое общество микрорайона МЖК в Октябрьском районе. Молодой пес породы стаффордширский терьер лежал на снегу, привязанный на красный поводок к опоре шлагбаума.

Правозащитники считают, смерть наступила в результате переохлаждения. Виновника разыскивают с помощью социальных сетей.

«Готовится заявление в полицию. На вид, это очень молодой кобель, приблизительно, в возрасте около 1–1,5 лет», — рассказала ФАН зоозащитница Наталья.

Ранее кинолог, специалист по коррекции агрессивного поведения у собак Анатолий Котенко поделился с ФАН профессиональными советами, как избежать нападения бездомных собак на улице и не вырастить пса-убийцу у себя дома.

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новосибирск зоозащитники живодеры стаффордширский терьер
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