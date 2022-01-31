Хакерская атака совершена на сервисы правительства Новосибирской области

Новосибирск, 31 января. Серверы правительства Новосибирской области подверглись массовой DDoS-атаке.

Попытка блокировки цифровой системы произошла в 8:15 по местному времени и больше всего коснулась работы горячей линии 122 по вопросам коронавирусной инфекции и медицинской информационной сети. По данным министерства цифрового развития и связи региона, пиковый уровень трафика кибератаки составил 10-15 Гбит/с.

Специалисты работают над устранением проблем.

Ранее зарубежные хакеры пытались совершить взлом официального сайта Министерства обороны. Ресурс МО РФ подвергся DDoS-атаке и был выведен из строя.