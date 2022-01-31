Новосибирская область получит 137 млн рублей на борьбу с «Омикроном»

Новосибирск, 31 января. Дополнительные 137 млн рублей из федерального бюджета поступят в поликлиники Новосибирской области на борьбу с пятой волной коронавируса.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков. По его словам, выделенные средства будут направлены в бюджет территориального фонда ОМС для дополнительной поддержки первичной медико-санитарной помощи людям с коронавирусной инфекцией.

«Решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон» и позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции», — уточнили в правительстве региона.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о появлении в Новосибирске первых пяти случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 «Омикрон». Первыми официальными носителями вируса в регионе стали горожане, вернувшиеся из заграничных поездок в Африку и Киргизию, двое инфицированных приехали их других регионов России, один больной никуда не выезжал.