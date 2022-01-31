Самолет остановили при взлете из Новосибирска в Москву

Новосибирск, 31 января. Экипаж рейса авиакомпании S7 остановил взлет самолета, совершавшего полет из Новосибирска в Москву. Причины инцидента выясняются.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, решение об остановке взлета воздушного судна было принято при рулении. Организована проверка, ею занимается Новосибирская транспортная прокуратура. Выясняются причины инцидента.

Пассажиры, которые находились на борту остановленного самолета, вылетят другим рейсом. В ближайшее время будет объявлена посадка.

В середине января авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали на 60 тысяч рублей. Причиной стал отказ пяти пассажирам в посадке на рейс из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский и Сочи из-за отсутствия мест на борту самолетов.