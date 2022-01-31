Авиакомпания S7 оштрафована на 200 тысяч рублей после задержки рейса в Барнауле

Новосибирск, 31 января. Авиакомпания S7 Airlines оштрафована на 200 тысяч рублей за нарушение прав 28 пассажиров.

Инцидент произошел минувшей осенью в аэропорту Барнаула. Из-за некорректной работы систем воздушного судна произошла задержка рейса АО «Авиакомпания «Сибирь», выполнявшего регулярный полет по маршруту Барнаул – Новосибирск. В результате 28 человек были вынуждены несколько часов провести в аэропорту, компания не предложила размещения в гостинице.

«Всего в отношении авиакомпании возбуждены семь дел об административных правонарушениях по статье 14.4 КоАП РФ — оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством требований, по результатам рассмотрения которых авиакомпания оштрафована на общую сумму 200 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Постановления суда в законную силу не вступили.

Ранее «Сибирь» была оштрафована на 60 тысяч рублей за отказ пяти пассажирам в посадке на рейсы из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский и Сочи из-за отсутствия мест на борту самолетов.