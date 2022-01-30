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Таксист насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе в Новосибирске
Происшествия
Таксист насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе в Новосибирске
 /  Госавтоинспекция города Новосибирска

Новосибирск, 30 января. Мужчина 1963 года рождения погиб в результате столкновения двух автомобилей в Железнодорожном районе.

Дорожная авария произошла в 15:40 по местному времени на улице Нарымской. Пожилой новосибирец попал под колеса Kia Rio, вылетевшего на него после столкновения с встречным автомобилем такой же марки.

Как рассказали ФАН в Госавтоинспекции города, к трагедии привел неудачный маневр водителя 1999 года. Мужчина пытался выполнить разворот, но оказался на пути другого транспорта. В результате дорожного столкновения машину под брендом популярного сервиса такси отбросило на человека, который стоял на пешеходном переходе.

«В результате данного ДТП пешеход от полученных травм скончался в больнице. Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства происшествия», — сообщили ФАН в ГИБДД по городу Новосибирску.

Ранее нетрезвая 24-летняя женщин за рулем Mitsubishi Lancer не справилась с управлением и сбила двух школьниц 9 и 12 лет на тротуаре в Ленинском районе.

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