Пьяная женщина за рулем Mitsubishi наехала на двух детей на тротуаре в Новосибирске

Новосибирск, 30 января. Нетрезвая 24-летняя женщин за рулем Mitsubishi Lancer сбила двух школьниц на тротуаре в Ленинском районе.

Дорожное происшествие с двумя девочками 9 и 13 лет произошло в 14:35 по местному времени у дома №49 по улице Невельского. Виновница аварии 1998 года рождения села за руль в нетрезвом виде и, проезжая по улице, не справилась с управлением автомобиля.

«В результате данного ДТП девочек-пешеходов с различными травмами доставили в больницу. У женщины-водителя установлено алкогольное опьянение. На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также травмы пострадавших», — сообщили ФАН в Госавтоинспекции города.

Ранее 35-летний водитель Toyota Carina не справился с управлением и наехал на световую опору в районе Бугринского моста. Мужчина погиб на месте, его пассажир госпитализирован с серьезными травмами, тела обоих спасателям пришлось извлекать при помощи гидравлических устройств.