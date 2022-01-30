В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях распространения «Омикрона» в Новосибирске

Новосибирск, 30 января. Пять случаев заболевания новым геновариантом вируса SARS-CoV-2 «Омикрон» подтверждено Роспотребнадзором в Новосибирске, четыре из них — завозные.

Первыми официальными носителями вируса в регионе стали горожане, вернувшиеся из заграничных поездок в Африку и Киргизию, двое инфицированных приехали их других регионов России, один больной никуда не выезжал.

«Возрастная структура заболевших 35, 40, 48 лет (2 человека) и 71 год. Четыре человека не были привиты против новой коронавирусной инфекции, 1 человек привит 7 месяцев назад», — сообщили в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области.

Ранее академики РАН заявили, что «Омикрон» нашел новые пути проникновения в организм, при этом демонстрирует низкую патогенность по сравнению с предшественником.