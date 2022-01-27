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Коронавирусный госпиталь для детей открывают в Новосибирске из-за вспышки ОРВИ
Общество
Коронавирусный госпиталь для детей открывают в Новосибирске из-за вспышки ОРВИ
Невские Новости  /  Ольга Костромина

Новосибирск, 27 января. Детскую городскую клиническую больницу №6 перепрофилируют под коронавирусный госпиталь с 1 февраля.

Решение принято минздравом региона на фоне всплеска детской заболеваемости ОРВИ. По мнению министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, одного детского госпиталя для коронавирусных пациентов региону будет достаточно.

«Обсуждаем вопросы дополнительного увеличения коечного фонда по приему детского населения. Скорее всего, с 1 февраля перепрофилируем под ковид-госпиталь шестую детскую больницу. Этого будет пока абсолютно достаточно.  Если понадобится, то в дальнейшем сможем перепрофилировать первую детскую больницу», – отметил Хальзов в ходе брифинга оперштаба. 

Ранее губернатор области Андрей Травников объявил о начале пятой волны пандемии коронавируса. По его словам, из-за появления штамма «Омикрон» особенностью новой вспышки может стать увеличение числа амбулаторных пациентов.

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