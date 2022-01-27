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Членов преступной группы будут судить в Новосибирске за похищение людей и вымогательство
Происшествия
Членов преступной группы будут судить в Новосибирске за похищение людей и вымогательство
rosgvard.ru  / 

Новосибирск, 27 января. Новосибирский суд рассмотрит дело в отношении трех членов преступной группы, обвиняемых в серии разбойных нападений, вымогательстве и похищении человека.

По данным следствия, в феврале 2020 года вооруженные бандиты ограбили и похитили троих мужчин в Новосибирске. У потерпевших сначала отобрали имущество на 868 тыс. рублей, а потом увезли в гостиницу и заставили подписать фиктивные договоры о продаже автомобилей стоимостью 1 млн рублей и 500 тысяч рублей.

Также один из обвиняемых в апреле 2020 года совершил на похищенном автомобиле массовое ДТП, в котором серьезно пострадали двое взрослых и двое детей.

Все подозреваемые были задержаны сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии в разных городах России.

«Один из фигурантов — 33-летний житель Новосибирска, задержан в июле 2020 года на базе отдыха в Новосибирском районе. Второй участник группы —  24-летний мужчина, задержан полицейскими у знакомого в Краснодарском крае в октябре 2020 года. Третьего фигуранта, 37-летнего мужчину, оперативники  задержали в феврале 2021 года в съемной квартире в городе Перми», — сообщили ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

У задержанных полицейские изъяли похищенные мобильный телефон и автомобиль BMW X5, второй автомобиль был найден на авторазборе в Новосибирске.

В настоящее время двое подозреваемых дожидаются суда в СИЗО, один находится под домашним арестом. Вину в предъявленных обвинениях никто не признает. Ранее все были судимы за аналогичные преступления.

Жителя села Блюдчанское Чановского района осудили на 17 лет лишения свободы за убийство пожилой пары. Мужчина совершил жестокое преступление из-за чувства мести, считая убитых виновными в том, что в молодости попал за решетку.

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