Членов преступной группы будут судить в Новосибирске за похищение людей и вымогательство

Новосибирск, 27 января. Новосибирский суд рассмотрит дело в отношении трех членов преступной группы, обвиняемых в серии разбойных нападений, вымогательстве и похищении человека.

По данным следствия, в феврале 2020 года вооруженные бандиты ограбили и похитили троих мужчин в Новосибирске. У потерпевших сначала отобрали имущество на 868 тыс. рублей, а потом увезли в гостиницу и заставили подписать фиктивные договоры о продаже автомобилей стоимостью 1 млн рублей и 500 тысяч рублей.

Также один из обвиняемых в апреле 2020 года совершил на похищенном автомобиле массовое ДТП, в котором серьезно пострадали двое взрослых и двое детей.

Все подозреваемые были задержаны сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии в разных городах России.

«Один из фигурантов — 33-летний житель Новосибирска, задержан в июле 2020 года на базе отдыха в Новосибирском районе. Второй участник группы — 24-летний мужчина, задержан полицейскими у знакомого в Краснодарском крае в октябре 2020 года. Третьего фигуранта, 37-летнего мужчину, оперативники задержали в феврале 2021 года в съемной квартире в городе Перми», — сообщили ФАН в ГУ МВД России по Новосибирской области.

У задержанных полицейские изъяли похищенные мобильный телефон и автомобиль BMW X5, второй автомобиль был найден на авторазборе в Новосибирске.

В настоящее время двое подозреваемых дожидаются суда в СИЗО, один находится под домашним арестом. Вину в предъявленных обвинениях никто не признает. Ранее все были судимы за аналогичные преступления.

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