Бывшего завхоза МВД в Новосибирске судят за превышение должностных полномочий

Новосибирск, 27 января. Бывшего начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Новосибирской области обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями из-за передачи в личное пользование сыну двух ведомственных автомобилей.

На скамью подсудимых отправлен 56-летний Валерий Пешков. По версии следствия, будучи руководителем казенного учреждения, летом 2020 года мужчина поручил подчиненному передать своему сыну служебные автомобили «УАЗ Патриот» и «Форд Мондео». Родственник проходил службу в МВД, но пользовался транспортом в личных целях, заправлялся по топливным картам организации и не оплачивал штрафы за нарушение правил дорожного движения.

«В результате противоправных действий начальника казенного учреждения был нарушен порядок обеспечения сотрудников ГУ МВД России по Новосибирской области транспортом для эффективного выполнения служебных обязанностей, а также подорван авторитет правоохранительного органа и причинен ущерб в размере свыше 44 тыс. рублей», — сообщили в прокуратуре региона.

В ГУ МВД России по Новосибирской области ФАН сообщили, что сотрудник полиции​ уволен из органов внутренних дел в октябре 2020 года​.

Материалы уголовного дела рассмотрены прокурором и переданы в Кировский районный суд города Новосибирска. Пешкову грозит лишение свободы до четырех лет.

Ранее по требованию прокуратуры суд приостановил на 90 суток деятельность автозаправочных станций ООО «Газойл» и ЗАО «СибЦентрЛайн» в Бердске. На станциях обнаружены нарушения, которые могли привести к угрозе жизни и здоровью людей.