Первые случаи заражения «Омикроном» зафиксированы в Новосибирской области

Новосибирск, 27 января. Первые случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон" были выявлены в Новосибирской области. Это позволяет говорить о начале пятой волны пандемии в регионе, сообщил губернатор Андрей Травников.

Омикрон-штамм, отметил он, отличается большей заразностью. Причем теперь активнее заболевают и дети. По его словам, особенностью новой волны может стать увеличение числа амбулаторных пациентов. Однако власти региона уже подготовились к возможному росту числа заражений.

«Причем можно отметить, несмотря на небольшие объемы секвенирования, что новый штамм «Омикрон» распространяется по Сибири, в том числе по Новосибирской области. «Дельта» также присутствует, это видно по обращениям населения и госпитализациям», — отметил Травников.

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее выразил мнение, что пандемия не закончится на омикрон-штамме. По его словам, коронавирус продолжит распространяться, пока люди не выработают популяционный иммунитет.