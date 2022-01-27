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Первые случаи заражения «Омикроном» зафиксированы в Новосибирской области

  /   Обновлено: 27 января 2022 08:22
Общество
Первые случаи заражения «Омикроном» зафиксированы в Новосибирской области
pixabay.com  /  WiR_Pixs

Новосибирск, 27 января. Первые случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон" были выявлены в Новосибирской области. Это позволяет говорить о начале пятой волны пандемии в регионе, сообщил губернатор Андрей Травников.

Омикрон-штамм, отметил он, отличается большей заразностью. Причем теперь активнее заболевают и дети. По его словам, особенностью новой волны может стать увеличение числа амбулаторных пациентов. Однако власти региона уже подготовились к возможному росту числа заражений.

«Причем можно отметить, несмотря на небольшие объемы секвенирования, что новый штамм «Омикрон» распространяется по Сибири, в том числе по Новосибирской области. «Дельта» также присутствует, это видно по обращениям населения и госпитализациям», — отметил Травников.

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее выразил мнение, что пандемия не закончится на омикрон-штамме. По его словам, коронавирус продолжит распространяться, пока люди не выработают популяционный иммунитет.

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