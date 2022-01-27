Житель Новосибирской области из мести совершил двойное убийство

Новосибирск, 27 января. Жителя села Блюдчанское Чановского района осудили на 17 лет лишения свободы за убийство пожилой пары из мести.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии особого режима», — рассказали в СУ СКР по региону.

Жестокое преступление совершено мужчиной в состоянии алкогольного опьянения. Восемь лет назад он был осужден за имущественное преступления против пожилой семьи — 67-летнего мужчины и 69-летней женщины. Освободившись из заключения, решил им отомстить за данные против него показания.

Ночью 11 августа 2020 года он через окно проник в дом супружеской пары, разбудил спящих пенсионеров и стал выяснять отношения. Вскоре конфликт перерос в кровавую бойню, незваный гость зарезал хозяина дома ножом, а его супругу убил табуреткой по голове. Оба погибли на месте. Их тела убийца накрыл попавшими под руку вещами и поджог, а сам скрылся.

Ранее пьяный житель Барабинска убил друга ножницами и штыком от лопаты, тело закопал в снегу на обочине дороги, а сам спрятался от полиции за стогом сена.