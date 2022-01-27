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Житель Новосибирской области из мести совершил двойное убийство
Происшествия
Житель Новосибирской области из мести совершил двойное убийство
 /  СУ СКР по Новосибирской области

Новосибирск, 27 января. Жителя села Блюдчанское Чановского района осудили на 17 лет лишения свободы за убийство пожилой пары из мести.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии особого режима», — рассказали в СУ СКР по региону.

Жестокое преступление совершено мужчиной в состоянии алкогольного опьянения. Восемь лет назад он был осужден за имущественное преступления против пожилой семьи — 67-летнего мужчины и 69-летней женщины. Освободившись из заключения, решил им отомстить за данные против него показания.

Ночью 11 августа 2020 года он через окно проник в дом супружеской пары, разбудил спящих пенсионеров и стал выяснять отношения. Вскоре конфликт перерос в кровавую бойню, незваный гость зарезал хозяина дома ножом, а его супругу убил табуреткой по голове. Оба погибли на месте. Их тела убийца накрыл попавшими под руку вещами и поджог, а сам скрылся.

Ранее пьяный житель Барабинска убил друга ножницами и штыком от лопаты, тело закопал в снегу на обочине дороги, а сам спрятался от полиции за стогом сена.

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