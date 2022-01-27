Обозначены новые сроки строительства платного моста через Обь в Новосибирске

Новосибирск, 27 января. В правительстве Новосибирской области назвали реальные сроки завершения строительства четвертого моста через Обь.

Строительство основного хода трассы мостового перехода через Обь завершат в конце 2022 года. Концессионер представил правительству региона новый график работ, сообщив, что рисков срыва сроков ввода объекта в эксплуатацию нет. Техническое движение по мосту смогут открыть к Молодежному чемпионату мира по хоккею.

По данным пресс-службы регионального правительства, к настоящему моменту строители группы «ВИС» выполнили 13 из 16 стадий надвижки пролетного строения через реку, возвели 12 опор моста, включая русловые.

Завершение строительства транспортной развязки моста в левобережной части — на площади Труда и площади Энергетиков, намечено на 2023 год.

Ранее правительством России принято решение о дополнительном финансировании стройки. На реализацию концессионного соглашения в Новосибирске выделят дополнительный 1 млрд рублей из федерального бюджета, еще 3 млрд будет направлено на другие дорожно-ремонтные работы области.