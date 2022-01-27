Персонал ТЦ «Лазурный» эвакуировали в Новосибирске

Новосибирск, 27 января. Торговый центр «Лазурный» в Октябрьском районе эвакуировали спецслужбы до начала рабочего дня.

Эвакуация с проверкой здания на улице Высоцкого, 45/1 произошла около 6:30 по местному времени. Очевидцы сообщают о присутствии всех служб спасения.

В пресс-службе ГУ МВД информацию пока не комментируют. Со слов случайных прохожих, инцидент может быть связан с сообщением о минировании.

Ранее массовым атакам телефонных террористов подверглись десятки школ и вузов города. Сообщения об угрозе взрыва получили несколько торговых центров, аэропорт, мэрия и оперный театр.