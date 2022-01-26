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Компания наркоманов устроила стрельбу в квартире жилого дома в Новосибирске
Происшествия
Компания наркоманов устроила стрельбу в квартире жилого дома в Новосибирске
 /  Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Новосибирск, 26 января. Новосибирские правоохранители задержали группу мужчин, устроивших стрельбу в квартире дома в Ленинском районе.

Инцидент произошел минувшей ночью в микрорайоне Горский. Жители высотки услышали пальбу в соседней квартире и вызвали полицию. Специальный отряд оцепил дворовую территорию, но стрелки добровольно открыли дверь и сдались полицейским. В момент задержания оба находились в наркотическом опьянении, а в квартире полицейских ждал погром, целый арсенал холодного и огнестрельного оружия, пакеты с запрещенными веществами.

Компания наркоманов устроила стрельбу в квартире жилого дома в Новосибирске
Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

«В результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители обнаружили в квартире 7 предметов, конструктивно схожих с оружием, 3 пакета с порошкообразным веществом неизвестного происхождения, ножи и гильзы. Изъятое направлено на экспертизу», — сообщили ФАН в ГУ МВД России по региону.

Компания наркоманов устроила стрельбу в квартире жилого дома в Новосибирске
Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области
Подозреваемые доставлены в отдел полиции, проводится проверка.

Ранее новосибирская полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на 43-летнюю женщину в лесополосе Советского района. Задержанным оказался ранее судимый за изнасилование житель Центрального района.

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новосибирск стрельба оружие
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