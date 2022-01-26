Мэрия Новосибирска повторно предъявила исковые требования к ГК «Дискус»

Новосибирск, 26 января. Дело о превышении должностных полномочий возбудили в отношении специалистов мэрии Новосибирска из-за отзыва исполнительных листов по долгам крупного застройщика.

По мнению правоохранителей, в 2020 году мэрия необоснованно отозвала исполнительные документы на 76,4 млн рублей в пользу городского бюджета в отношении ГК «Дискус». Отозванные требования касались долгов дочерних предприятий ООО «Дискус-строй» и ООО «Дискус плюс», накопленных за аренду муниципальной земли.

Перед общественностью отказ от долга мэрия объяснила нежелательными финансовыми трудностями застройщика и рисками срыва сроков сдачи возводимого им жилья.

«Мэрией Новосибирска отозваны исполнительные листы в отношении ООО «Дискус-строй» и ООО «Дискус плюс» в связи с тем, что было получено заключение департамента строительства, что наличие исполнительного производства приведет к ухудшению финансовой состоятельности застройщика, а это поспособствует возникновению проблем с завершением строительства и сроков передачи жилья гражданам», — сообщили в мэрии общественнику Евгению Митрофанову.

После вмешательства прокуратуры СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ, а мэрия повторно предъявила должнику исполнительные листы.

Предварительное расследование длится с августа прошлого года.

Ранее власти Новосибирска начали снос незаконного парка павильонов и металлических контейнеров в районе бывшей Гусинобродской барахолки, под демонтаж попало свыше 500 торговых точек на площади больше 10 тыс. квадратных метров.