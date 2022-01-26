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Суд приостановил деятельность двух АГЗС в Новосибирской области
Происшествия
Суд приостановил деятельность двух АГЗС в Новосибирской области
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Новосибирск, 26 января. Под Новосибирском суд приостановил деятельность двух автозаправочных станций на 90 суток из-за нарушений промышленной безопасности.

Опасными производственными объектами признаны две станции в Бердске, принадлежащие ООО «Газойл» и ЗАО «СибЦентрЛайн». Специалисты выявили нарушения, которые могли привести к угрозе жизни и здоровью людей.

«По результатам проверки деятельности ООО «Газойл» и ЗАО «СибЦентрЛайн» выявлены нарушения законодательства о промышленной безопасности, выразившиеся в отсутствии сведений, подтверждающих проведение надлежащего технического обслуживания», — сообщили в прокуратуре региона.

Нарушения законодательства о промышленной безопасности на автозаправочных станциях Бердска обнаружены осенью 20121 года входе совместной проверки прокуратуры и Ростехнадзора.

Постановления суда не вступили в законную силу.

Ранее незаконную АЗС с дешевым автомобильным топливом снесли в Октябрьском районе власти Новосибирска. Гараж, оборудованный под автозаправочную станцию, работал на муниципальном участке земли.

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азс новосибирская область промышленная безопасность приостановка деятельности
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