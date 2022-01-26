В Новосибирске погиб человек во время пожара в жилом доме

Новосибирск, 26 января. Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Центральном районе.
Возгорание произошло в квартире дома №35 по улице Романова. В результате происшествия погиб мужчина 1960 года рождения. Его тело было обнаружено спасателями службы пожаротушения.
По предварительной информации, причиной возгорания стало небрежное обращение с огнем. По факту гибели человека проводится доследственная проверка.
Ранее тела двух мужчин в возрасте 72 и 48 лет были найдены при разборе завалов после ночного пожара в частном доме в Бердске.
СУ СКР по Новосибирской области