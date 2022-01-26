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В Новосибирске погиб человек во время пожара в жилом доме

  /   Обновлено: 26 января 2022 09:41
Происшествия
В Новосибирске погиб человек во время пожара в жилом доме
 /  Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ

Новосибирск, 26 января. Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Центральном районе.

Возгорание произошло в квартире дома №35 по улице Романова. В результате происшествия погиб мужчина 1960 года рождения. Его тело было обнаружено спасателями службы пожаротушения.

По предварительной информации, причиной возгорания стало небрежное обращение с огнем. По факту гибели человека проводится доследственная проверка.

Один человек погиб в утреннем пожаре в жилом доме в Новосибирске
СУ СКР по Новосибирской области
Ранее тела двух мужчин в возрасте 72 и 48 лет были найдены при разборе завалов после ночного пожара в частном доме в Бердске.

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