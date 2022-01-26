В Новосибирске погиб человек во время пожара в жилом доме

Новосибирск, 26 января. Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Центральном районе.

Возгорание произошло в квартире дома №35 по улице Романова. В результате происшествия погиб мужчина 1960 года рождения. Его тело было обнаружено спасателями службы пожаротушения.

По предварительной информации, причиной возгорания стало небрежное обращение с огнем. По факту гибели человека проводится доследственная проверка.

СУ СКР по Новосибирской области