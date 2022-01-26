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Дело о гибели рабочего в шахте лифта строящегося дома в Новосибирске передано в суд
Происшествия
Дело о гибели рабочего в шахте лифта строящегося дома в Новосибирске передано в суд
 /  СУ СКР по Новосибирской области

Новосибирск, 26 января. СКР завершил расследование уголовного дела о гибели строителя в шахте лифта многоквартирного жилого дома в Кировском районе.

Обвинение предъявлено 29-летнему начальнику строительного участка ООО «РСУ №17». Мужчину будут судить по ч. 2 ст. 216 УК РФ — «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Несчастный случай произошел в мае 2019 года на строительстве дома ЖК «На Коротаева». Один из рабочих шагнул в лифтовый проем на седьмом этаже и рухнул на дно шахты.

Следователи установили, что к гибели мужчины привела совокупность нарушений правил безопасности, в частности, в рабочем помещении отсутствовало освещение, а страховочные ограждения находились в неисправном состоянии.

«Вину в совершении инкриминируемого преступного деяния обвиняемый признал в полном объеме», — сообщили ФАН в СУ СКР по Новосибирской области.

Ранее пятнадцатилетний подросток раздробил руку в станке для раскатки теста на пекарне в Ленинском районе. Следственный комитет начал доследственную проверку.

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новосибирск строительство гибель рабочего
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