Дополнительные 2,5 млрд получит Новосибирская область на достройку Восточного обхода

Новосибирск, 26 января. Новосибирская область получит дополнительные 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на строительство Восточного обхода.

Дополнительное финансирование обещано Новосибирской области в ходе рабочей встречи руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова с губернатором Андреем Травниковым.

«По Восточному обходу нам удалось получить поддержку — дополнительное финансирование — 2,5 млрд рублей», — прокомментировал встречу Андрей Травников на своей странице «Вконтакте».

Денежные средства пойдут на завершение работ по строительству 22-километровой трассы с развязками, которая замкнет создаваемое транспортное кольцо вокруг Новосибирска, соединив Северный и Восточный обходы. Готовый объект должны сдать в 2024 году.

Всего в 2022 году объем выделяемых средств на ремонт и дорожное строительство в Новосибирской области составит порядка 8 млрд рублей.

Ранее в правительстве России принято решение о дополнительном финансировании строительства четвертого моста через Обь. 1 млрд рублей объект получит в 2022 году.