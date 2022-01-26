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Дополнительные 2,5 млрд получит Новосибирская область на достройку Восточного обхода
Общество
Дополнительные 2,5 млрд получит Новосибирская область на достройку Восточного обхода
pxhere.com  /  CC0 Public Domain

Новосибирск, 26 января. Новосибирская область получит дополнительные 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на строительство Восточного обхода.

Дополнительное финансирование обещано Новосибирской области в ходе рабочей встречи руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова с губернатором Андреем Травниковым.

«По Восточному обходу нам удалось получить поддержку — дополнительное финансирование — 2,5 млрд рублей», — прокомментировал встречу Андрей Травников на своей странице «Вконтакте».

Денежные средства пойдут на завершение работ по строительству 22-километровой трассы с развязками, которая замкнет создаваемое транспортное кольцо вокруг Новосибирска, соединив Северный и Восточный обходы. Готовый объект должны сдать в 2024 году.

Всего в 2022 году объем выделяемых средств на ремонт и дорожное строительство в Новосибирской области составит порядка 8 млрд рублей.

Ранее в правительстве России принято решение о дополнительном финансировании строительства четвертого моста через Обь. 1 млрд рублей объект получит в 2022 году.

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