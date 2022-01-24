Сотрудник СГК умер в реанимации после падения в яму с кипятком в Новосибирске

Новосибирск, 24 января. Работник «Сибирской генерирующей компании» (СГК) попал в больницу после падения в яму с кипятком. Инцидент произошел во время ремонта теплотрассы в Ленинском районе.

Мужчину госпитализировали еще 10 декабря прошлого года. На протяжении полутора месяцев врачи боролись за его жизнь в отделении реанимации. Врачи диагностировали у него ожоги более 40 процентов тела. В итоге спасти работника не удалось, он скончался.

Несчастный случай произошел на пересечении улиц Титова и Бийской. После гибели рабочего в СГК выразили соболезнования родственникам коллеги и пообещали оказать его семье помощь.

«Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким нашего коллеги. Решаем вопрос о помощи семье», — говорится в сообщении в Telegram-канале СГК.

Инцидент с травмированием рабочего ранее произошел на стройке в центре Москвы. Молодой человек пострадал в результате падения упаковок с отделочным материалом.