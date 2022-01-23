Более 200 человек эвакуировали из ТЦ в Новосибирске из-за пожара

Новосибирск, 23 января. Новосибирские спасатели ликвидировали пожар в ТЦ «Гранит» на площади Карла Маркса в Ленинском районе.

Возгорание произошло в 16:28 по местному времени в помещении аптеки на первом этаже. По тревоге из здания экстренно эвакуированы все посетители и сотрудники заведений, всего на улицу вышло 250 человек.

«В ходе проведения разведки было установлено, что в помещении аптеки произошло возгорание электрощитовой. В течение 13 минут пожарные ликвидировали открытое горение», — рассказали ФАН в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Всего на происшествие реагировали более 55 человек и 17 единиц техники.

Ранее из-за ложных сообщений о минировании зданий в Новосибирске были эвакуированы десятки учебных учреждений, включая детские сады, школы и вузы.