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Насильник-рецидивист напал на женщину в лесополосе в Новосибирске
Происшествия
Насильник-рецидивист напал на женщину в лесополосе в Новосибирске
pixabay.com  / 

Новосибирск, 23 января. Полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на 43-летнюю женщину в лесополосе Советского района.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Жемчужной. Мужчина подстерег свою жертву на лесной тропинке и под угрозой насилия отобрал у нее деньги и мобильный телефон. Через несколько часов его задержали полицейские. В поисках участвовало несколько экипажей патрульно-постовой службы и сотрудники вневедомственной охраны.

«Задержанным оказался 35-летний ранее судимый житель Центрального района. Мужчина отбывал наказание за грабеж и изнасилование», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сумма причиненного ущерба оценивается в 20 тысяч рублей. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет.

Ранее в Заельцовском районе задержали местного жителя, напавшего на школьницу в лифте многоэтажки на Красном проспекте. Преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении маленькой девочки произошло днем 11 января.

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новосибирск лес насильник разбойное нападение
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