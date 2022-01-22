Водитель Toyota врезался в фонарный столб и погиб в Новосибирске

Новосибирск, 22 января. Погиб 35-летний водитель Toyota Carina в ночном ДТП со световой опорой в Кировском районе, его пассажира увезли на машине скорой медицинской помощи.

Смертельная авария произошла в 1:34 по местному времени в районе Бугринского моста на улице Ватутина. Водитель не справился с управлением и наехал на световую опору. От удара о дорожное препятствие машину сильно деформировало, внутри оказались зажаты двое мужчин — водитель и пассажир. Тела обоих спасателям пришлось извлекать при помощи гидравлических устройств.

Госавтоинспекция города Новосибирска

«В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель Toyota Carina — мужчина 1987 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью, также пострадал пассажир-мужчина 1985 года рождения, который был доставлен в лечебное учреждение с различными травмами», — рассказали ФАН в Госавтоинспекции города.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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