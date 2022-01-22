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Сибирские ученые запустят летающий автомобиль в 2025 году
Общество
Сибирские ученые запустят летающий автомобиль в 2025 году
en.wikipedia.org  / 

Новосибирск, 22 января. Ученые Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН начали работу над созданием летающего автомобиля, который можно будет использовать для спасения и перевозки людей.

Тестовую модель пилотируемого прототипа циклолета планируют запустить в полет в 2025 году. Машина весом 2,5 тонны сумеет перевозить груз массой до 600 кг. По расчету ученых, новый летательный аппарат сможет выполнять вертикальный взлет и посадку даже на наклонные поверхности. Специальные характеристики подходят для использования в МЧС и такси будущего крупных городов.

Решение принято после успешных испытаний уменьшенной версии аппарата. Отмечается, что будущая машина будет издавать очень мало шума.

Ранее обозреватель ФАН разобрался в преимуществах циклолета перед его конкурентами и научных тенденциях в отрасли в целом, как новая разработка изменит место авиации в общей структуре транспорта.

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летающий автомобиль циклолет сибирские ученые
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